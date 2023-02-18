Маскировочные сети шьют в пунктах помощи участникам СВО

21:28, 18 февраля 2023, ПАИ

Маскировочные сети размером с однокомнатную квартиру шьют в пункте помощи участникам СВО.

«За один день такой замечательной компанией выходит шесть сеток размером 2 на 3 м», — сообщает группа «Пункт сбора помощи участникам СВО и их семьям».

Пункт помощи отправил 1,3 тонны сыра в зону СВО к 23 Февраля. Также сегодня участники группы благодарили неравнодушных жителей Пскова, которые ежедневно приходят в пункты сбора помощи с посылками и угощениями для военных.