Завтра псковичей ожидает слабая магнитная буря

22:07, 18 февраля 2023, ПАИ

Небольшое возбуждение магнитосферы произойдёт завтра, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Отметим, что сильная магнитная буря была сегодня в первой половине дня. Связано это с мощной вспышкой на Солнце.

Магнитные бури могут влиять на человека с такими симптомами, как болезненная реакция на свет и (или) громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и так далее.