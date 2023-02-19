Начался сезон утренней видимости Международной космической станции

11:31, 19 февраля 2023, ПАИ

Начался сезон утренней видимости Международной космической станции над европейской частью России, сообщается в группе «Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

МКС является самым ярким искусственным спутником Земли. Медленно плывущую по небу космическую станцию трудно не заметить даже на засвеченном городском небе. Её блеск иногда может достигать около -4-й звёздной величины (как планета Венера). Станция движется в направлении с запада на восток, а длительность её пролёта через всё небо составляет приблизительно 5 минут. Если её путь внезапно заканчивается на относительно большой высоте, значит, станция вошла в тень Земли.

Чтобы рассчитать время и траекторию её пролёта, следует перейти на сайт, выбрать своё местоположение в панели, размещённой в правом верхнем углу, а затем на главной странице найти «Cпутники: МКС».