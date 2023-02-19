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Происшествия

Пропавшего в декабре молодого человека разыскивают в Пскове

Пропавшего в декабре 22-летнего Егора Семёнова разыскивают в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 12 декабря 2022 года молодой человек ушёл из дома. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Он не выходит на связь с родственниками.

Молодой человек может проживать в Пскове или за пределами региона.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы русые, стрижка короткая, глаза серые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, бейсболку, тёмно-синие кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Егора Семёнова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).

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