Из-за гололёда в Пскове увеличилось количество травмированных горожан

15:46, 19 февраля 2023, ПАИ

На этой неделе из-за гололёда, который образовался на улицах Пскова, увеличилось количество обращений в травмпункт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В такие дни передвигаться нужно особенно осторожно, мелкими шажками, слегка согнув ноги в коленных суставах. Длина шага не должна превышать длину стопы, рекомендуют специалисты.

Также необходимо выбирать удобную обувь без каблука. При ходьбе не следует держать руки в карманах и разговаривать по телефону.

«Если вы всё-таки поскользнулись и падение неизбежно, то постарайтесь сгруппироваться. Получив травму, не стоит заниматься самолечением, обязательно и безотлагательно обратитесь в больницу. Травмпункт работает круглосуточно, а пройти или проехать до него можно через центральное КПП Псковской областной клинической больницы: въезд со стороны улицы Максима Горького», — уточнили в комитете.