Угнавшему и разбившему автомобиль псковичу предъявлено обвинение

18:13, 19 февраля 2023, ПАИ

Прокурором Псковского района утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 36-летнего псковича, который совершил угон автомобиля, т. е. преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе дознания установлено, что злоумышленник вечером 29 декабря 2022 года находился в дер. Дьяково Псковского района, где в компании распивал спиртные напитки. Решив отправиться домой, мужчина попросил заехать за ним и его другом знакомого водителя. Когда отзывчивый гражданин вышел из автомобиля, чтобы проводить одного из пассажиров до дома, у оставшегося в автомобиле псковича возникло спонтанное желание покататься на автомобиле, в связи с чем он пересел на водительское сиденье, запустил двигатель автомобиля и уехал на нём. Однако наслаждение скоростью длилось недолго и оборвалось съездом в кювет и встречей с сотрудниками ДПС.

Санкция ч. 1 ст. 166 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.