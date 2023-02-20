Пешеход погиб под колёсами автомобиля в Псковском районе

10:45, 20 февраля 2023, ПАИ

ДТП произошло на пятом километре автодороги Череха - Назимово в Псковском районе 19 февраля в 19:20. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного УГИБДД УМВД РФ.

55-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода на неосвещенном участке и без световозвращающих элементов. В результате ДТП 44-летний мужчина погиб.

Водитель был трезв, добавили в ведомстве.