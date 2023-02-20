Похитившую продукты псковичку задержали росгвардейцы

11:39, 20 февраля 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали 28-летнюю псковичку, подозреваемую в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В Пскове экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 28-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.