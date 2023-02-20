В Пскове подсчитали, во сколько обойдутся масленичные блины

12:35, 20 февраля 2023, ПАИ

Масленичная неделя в этом году началась уже 20 февраля, а сама Масленица выпадает на 26 февраля - последний день длинных выходных в честь Дня защитника Отечества. «АиФ-Псков» подсчитал «индекс блинов»: среднюю стоимость одной порции.

Чтобы испечь стопку блинов, придётся потратить 72,2 рубля на молоко жирностью 2,5% от местного производителя, 7,5 рубля - на муку, 23,2 рубля - на яйца, 2,65 рубля - на сахар и 11 рублей - на подсолнечное масло. Получается, что главное праздничное блюдо обойдётся в 116 рублей 55 копеек.

По сравнению с прошлым годом общая стоимость ингредиентов для блинов сократилась почти на 0,9%. На это блюдо в Масленицу-2022 псковичи тратили порядка 126 рублей.

По сравнению с другими регионами страны, которые уже подсчитали цену блинов, в Псковской области ингредиенты для них обойдутся значительно дешевле. Так, в Калининграде придётся отдать около 200 рублей, в Хабаровске - чуть больше 171 рубля, в Астрахани - почти 185 рублей, во Владивостоке - 173 рубля.

Одним из популярных топингов к блинам всегда была красная икра, но кажется, что в этом году позволить её себе смогут не многие. Как пишут федеральные СМИ, перед Масленицей цены на деликатес снова выросли, а вот продажи упали. Трехсотграммовая баночка икры горбуши подорожала на 9% - в среднем до 1 103 рублей, икры кеты - на 5%, до 1 810 рублей, икры форели - на 17%, до 1 915 рублей, икры нерки - на 8% до 1 731 рубля, икра кижуча - на 21%, до 2 289 рублей.

В псковских магазинах самая дешёвая лососевая икра обойдётся в 300 рублей за баночку в 95 граммов. 100 граммов икры форели стоят уже почти 650 рублей, 200 граммов икры нерки - чуть больше 1 200 рублей.

Заменить икру вполне можно на солёную или копчёную рыбу. 130-граммовый кусочек горбуши псковичи могут приобрести примерно за 155 рублей. Потребуется к такой добавке и сливочное масло. По данным Псковстата, перед прошлой Масленицей килограмм этого продукта стоил 808 рублей. Судя по нынешним предложениям псковских магазинов, стоимость масла не изменилась.

Из мясных начинок самым дорогим вариантом будет говядина: почти 800 рублей за килограмм бескостного отреза. За килограмм свинины без кости придётся заплатить порядка 300 рублей, куриная грудка будет стоит примерно на 50 рублей дешевле. Оценить, как изменилась стоимость этих ингредиентов по сравнению с прошлым годом, довольно сложно, поскольку Псковстат учитывает и цену мяса на кости, которое значительно дешевле бескостного.

Самым бюджетным вариантом начинки, очевидно, остаётся капуста, которая по сравнению с прошлым годом в цене практически не изменилась. Сейчас кочан прошлого урожая в среднем стоит около 24 рублей за килограмм, а нового - порядка 60 рублей.

В пересчёте на килограмм самая бюджетная сметана обойдётся в 210 рублей, что на 30 рублей дешевле, чем год назад.