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Культура

Карту достопримечательностей окраин Пскова составил эксперт

На псковских окраинах находится много интересных объектов для исследования, уверен кандидат философских наук, преподаватель ПсковГУ, независимый исследователь псковских окраин Артём Верле. Об этом он сообщил в эфире программы «Псковский телеграм Online» 20 февраля.

«Их исследование мне было интересно с детства, в результате это вылилось в отдельный проект. Я составил карту города: исследованные области Пскова классическим экскурсионным трафиком и перспективные районы», - рассказал специалист.

По его словам, перспективных зон и новых маршрутов оказалось достаточно много. При этом легенд в спальных районах, по его мнению, даже больше, чем в историческом центре.

«Это будет интересно любопытным людям, которым интересны не только исторические памятники. Из той же области экскурсии по крышам в Петербурге и по спальным районам», - отметил Артём Верле. 

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