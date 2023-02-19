Карту достопримечательностей окраин Пскова составил эксперт

12:23, 20 февраля 2023, ПАИ

На псковских окраинах находится много интересных объектов для исследования, уверен кандидат философских наук, преподаватель ПсковГУ, независимый исследователь псковских окраин Артём Верле. Об этом он сообщил в эфире программы «Псковский телеграм Online» 20 февраля.

«Их исследование мне было интересно с детства, в результате это вылилось в отдельный проект. Я составил карту города: исследованные области Пскова классическим экскурсионным трафиком и перспективные районы», - рассказал специалист.

По его словам, перспективных зон и новых маршрутов оказалось достаточно много. При этом легенд в спальных районах, по его мнению, даже больше, чем в историческом центре.

«Это будет интересно любопытным людям, которым интересны не только исторические памятники. Из той же области экскурсии по крышам в Петербурге и по спальным районам», - отметил Артём Верле.