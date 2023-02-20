Пскович решил удалить татуировку после заседания суда

16:15, 20 февраля 2023, ПАИ

44-летний житель Пскова, отбывающий наказание в Серёдкинской колонии строгого режима, признан виновным в публичной демонстрации татуировок с символикой движения «АУЕ» (решением ВС РФ признано экстремистским, его деятельность на территории Российской Федерации запрещена). Об этом сообщает пресс-служба судов Псковской области.

В судебном заседании мужчина признал свою вину в совершении вышеуказанного административного правонарушения и сообщил, что в настоящее время не поддерживает экстремистскую идеологию, не является участником этого объединения, а татуировки на его коленях сделаны в несовершеннолетнем возрасте, и он собирается их удалить.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что за пропаганду «АУЕ» великолучанин отправился в колонию на год.