Великолучанина осудили за пропаганду запрещенной идеологии

13:00, 07 февраля 2023, ПАИ

Пропаганду среди осужденных запрещенного в РФ движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в исправительной колонии № 2 пресекли сотрудники УФСИН и УФСБ по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Житель Великих Лук, отбывающий наказание за оборот наркотиков, зная о противоправной деятельности АУЕ (запрещенная в РФ организация), принял в колонии предложение другого осужденного, имеющего более высокий авторитет в криминальном обществе, вступить в ячейку экстремистского движения.

Мужчина активно вел деятельность, направленную на поддержание среди осужденных идеологии, выражавшейся в отрицании общепринятых моральных принципов, пропаганде насилия как способа достижения цели и призывал к неподчинению законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Островский городской суд признал заключенного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи осуществлением экстремистской деятельности). Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

*Международное общественное движение «АУЕ» признано экстремистским, и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.