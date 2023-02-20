Граждан Сирии выдворят из России за нарушение границы в Псковской области

16:24, 20 февраля 2023, ПАИ

Граждан Сирии и Ирака принудительно выдворят из России за нарушение границы в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов региона.

Ночью 15 февраля сотрудники отделения пограничной заставы в Глембочино Себежского района задержали трех граждан Сирии и гражданина Ирака, которые пересекли белорусско-российскую границу вне установленных международных пунктов пропуска.

До выдворения иностранцев поселили в Центре временного содержания иностранных граждан в Пскове. Кроме того, каждому нарушителю назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.