Новый выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на «Первом Псковском» 21 февраля

16:26, 20 февраля 2023, ПАИ

21 февраля в 7:30 на телеканале «Первый Псковский» выйдет новый выпуск передачи «Секреты тела». В этой программе врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о том, с чем связаны заболевания кистей рук, что делать при боли в суставах кистей и как снять неприятные ощущения.

В каждом новом выпуске врач-травматолог Евгений Васильев подробно объясняет, с чем связаны болевые симптомы в спине, шее, пояснице, ногах и т. д. В программе специалисты показывают простые, но эффективные упражнения, которые помогут облегчить или убрать боль в домашних условиях.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.