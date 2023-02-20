Новый выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на «Первом Псковском» 21 февраля
21 февраля в 7:30 на телеканале «Первый Псковский» выйдет новый выпуск передачи «Секреты тела». В этой программе врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о том, с чем связаны заболевания кистей рук, что делать при боли в суставах кистей и как снять неприятные ощущения.
В каждом новом выпуске врач-травматолог Евгений Васильев подробно объясняет, с чем связаны болевые симптомы в спине, шее, пояснице, ногах и т. д. В программе специалисты показывают простые, но эффективные упражнения, которые помогут облегчить или убрать боль в домашних условиях.
Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.
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