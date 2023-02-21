Великолучан наградили за помощь в сборе гуманитарного груза для бойцов СВО

19:50, 20 февраля 2023, ПАИ

Великолучане получили награды за помощь в сборе гуманитарного груза для бойцов СВО. Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Сегодня в Великих Луках наградили участников сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Благодарственные письма администрации города и Союза десантников России получили великолучане, показавшие пример человечности и сочувствия: бизнесмены, общественные деятели, коллективы образовательных учреждений, представители городской власти, молодёжных организаций, служители церкви. Они помогли сформировать и отправить гуманитарный груз с необходимыми вещами для бойцов СВО.

«Помощь, которую великолучане оказывают нашим военнослужащим, — это важное дело, которое укрепляет дух воинов и дополнительно вселяет уверенность в будущей победе», — сказал, обращаясь к гостям встречи, глава города Николай Козловский.

Каждый из этих людей помог российским военным в меру своих возможностей, искренне и от всего сердца. Кто-то даже лично посетил зону спецоперации, как, например, командир добровольной народной дружины города Великие Луки Вячеслав Сизов.

«Обстановка там достаточно тяжёлая, но контролируемая. Наши солдаты полностью выполняют возложенные на них обязанности, несут службу, отражают атаку. Любая вещь, которую мы передали бойцам, будь то носки, сладости, они принимали с благодарностью», — поделился общественник.

Напомним, что делегация Великих Лук вернулась из зоны проведения специальной военной операции не так давно. Горожане сопровождали гуманитарный груз до адресатов. Как рассказал глава администрации города Андрей Беляев, великолучанам удалось встретиться с руководством полка, пообщаться с ребятами, посмотреть на их быт.

«Всё организовано на высоком уровне, у мужчин есть всё самое необходимое, — сказал он. — Сейчас как никогда важно единение. В непростое для Отечества время мы должны быть объединены одной целью — одержать победу, продолжать развивать родной город и нашу страну».

От военнослужащих в адрес великолучан поступило много слов благодарности за помощь и неравнодушие. Сбор гуманитарного груза в Великих Луках не останавливается и сегодня. Принести необходимые вещи, посылки для российских военных можно в центр добровольчества, расположенный на ул. Дружбы, д. 31. Отдельные точки сбора гуманитарной помощи работают в торговых сетях, в отделении партии «Единая Россия».