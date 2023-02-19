В Турции снова произошло землетрясение

21:08, 20 февраля 2023, ПАИ

Власти сообщили о новом землетрясении в Турции. Подземные толчки зафиксировали в 17:04 UTC (20:04 мск) в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине двух километров. Землетрясение ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.

Как передаёт телеканал CNN Turk, стихийное бедствие среди прочего затронуло турецкую провинцию Хатай, сообщает РИА Новости.

На территории Антакьи зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 балла, в районах Дефне и Самандаг провинции Хатай – магнитудой 6,4 и 5,8 балла соответственно. Спасатели сообщают о новых пострадавших.

Напомним, в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибло более 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.