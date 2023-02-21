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Политика

Общественники подсчитали количество исполненных поручений из послания-2021

Поручения президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию в 2021 году реализованы почти в полной мере: половина из них выполняется успешно и в срок, треть — уже завершена. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Народного фронта, при исполнении около 18% заданий в той или иной степени возникли сложности.

«Буквально по каждому пункту перечня поручений мы видим, что задача или решена, или есть серьезное продвижение к ее реализации. Без недостатков, конечно, такая масштабная работа вестись не может, и для нас даже одна не в срок построенная больница — повод бить в колокола. Но при этом мы видим желание правительства максимально быстро и эффективно решить возникающие затруднения», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Так, по состоянию на февраль из 67 полностью выполнено — 21 (31,3%), по 34 (50,7%) исполнение идет успешно, у пяти (7,5%) пока отмечаются незначительные отставания. При этом семь (10,5%) поручений реализуются со сложностями: главная причина тому — санкционное давление, поясняют общественники.

Успешно выполнены все президентские поручения в сфере поддержки семей с детьми. В сфере здравоохранения также отмечаются положительные промежуточные итоги: в регионах переоснащены первичные сосудистые отделения, регулярно обновляется парк машин скорой помощи в сельской местности, введена углубленная диспансеризация для россиян.

Впрочем, по ряду направлений исполнители столкнулись с трудностями. Пока не до конца реализовано внедрение системы социального казначейства, при которой все федеральные пособия, пенсии, другие надбавки будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна». Определенные сложности общественники фиксируют и в реализации программы по предотвращению и лечению гепатита С.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратится сегодня, 21 февраля, с посланием к Федеральному собранию.

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