Псковские пары приглашают на иммерсивный свадебный бранч

12:25, 21 февраля 2023, ПАИ

На иммерсивный свадебный бранч в особняк Лавриновского приглашают псковские пары 26 февраля в 15:00, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции области.

«Вы погрузитесь в романтические клятвы любви молодой пары в красивом задекорированном цветами интерьере от Ольги Перог, - обещают организаторы. - Пообщаетесь с ведущими свадебными специалистами Пскова, увидите самые трендовые модели свадебных платьев от петербургского дизайнера Юлии Усовой и даже сможете их примерить, сделаете крутые фотки в интерактивной зоне буллит-тайм Ивана Гарбуза, попробуете вкуснейшие угощения и увидите, как можно организовать кейтеринг и кэнди-бар на вашей свадьбе, а еще вас ждет дегустация потрясающего трехъярусного свадебного торта от отеля «Покровский», спецэффекты, тяжелый дым и зажигательная музыкальная программа. Вы узнаете о новых нестандартных свадебных путешествиях по России и за рубежом от туристического агентства «Атмосфера путешествий». VipPskov продемонстрирует парк вип-автомобилей для женихов и невест».

Вход свободный по предварительной записи. Телефоны для уточнения информации: +7 913 845 43 81; +7 921 508 82 80.