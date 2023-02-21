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Общество

Псковские пары приглашают на иммерсивный свадебный бранч

На иммерсивный свадебный бранч в особняк Лавриновского приглашают псковские пары 26 февраля в 15:00, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции области.

«Вы погрузитесь в романтические клятвы любви молодой пары в красивом задекорированном цветами интерьере от Ольги Перог, - обещают организаторы. - Пообщаетесь с ведущими свадебными специалистами Пскова, увидите самые трендовые модели свадебных платьев от петербургского дизайнера Юлии Усовой и даже сможете их примерить, сделаете крутые фотки в интерактивной зоне буллит-тайм Ивана Гарбуза, попробуете вкуснейшие угощения и увидите, как можно организовать кейтеринг и кэнди-бар на вашей свадьбе, а еще вас ждет дегустация потрясающего трехъярусного свадебного торта от отеля «Покровский», спецэффекты, тяжелый дым и зажигательная музыкальная программа. Вы узнаете о новых нестандартных свадебных путешествиях по России и за рубежом от туристического агентства «Атмосфера путешествий». VipPskov продемонстрирует парк вип-автомобилей для женихов и невест».

Вход свободный по предварительной записи. Телефоны для уточнения информации: +7 913 845 43 81; +7 921 508 82 80.

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