На оглашении послания президента присутствуют Михаил Ведерников и Александр Котов

11:57, 21 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального парламента Александр Котов будут присутствовать на оглашении послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Московском Гостином дворе сегодня в 12:00. Также в состав псковской делегации традиционно вошли сенаторы и депутаты Государственной Думы, избранные от региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службах правительства региона и областного Собрания депутатов.

На мероприятие приглашены члены Совета Федерации и Правительства России, депутаты Государственной Думы, представители власти регионов, общественные деятели, а также участники специальной военной операции.

В 2023 году президент России в 18-й раз обратится с посланием к Федеральному собранию. Ожидается, что Владимир Путин уделит основное внимание специальной военной операции, международной ситуации, социальным и экономическим вопросам в стране.

Как отмечала ранее пресс-служба Кремля, Владимир Путин лично работал над посланием и занимался этим весь понедельник, контактируя с вице-премьерами, министрами, руководителями профильных ведомств, согласовывая те или иные позиции.

Предыдущее выступление президента с посланием Федеральному собранию состоялось 21 апреля 2021 года.