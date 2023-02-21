Путин заявил о создании спецфонда помощи семьям погибших в ходе СВО

12:47, 21 февраля 2023, ПАИ

Во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля президент Владимир Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации.

Он подчеркнул, что отделения фонда поддержки семей погибших и ветеранов СВО должны быть развернуты во всех регионах уже в этом году. По его словам, создание специального фонда не снимает ответственности с других органов власти.

«Наш долг - поддержать семьи погибших в спецоперации, на их нужды нужно откликаться сразу, - приводит слова Путина РИА Новости. - Работа государственного фонда должна быть простой и открытой, без казенщины и бюрократии. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник».