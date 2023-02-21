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Происшествия

Рыбак осужден за стрельбу на озере в Псковской области

Житель Новосокольников стрелял в супружескую пару, которая проверила его рыбловную сеть на озере в деревне Ловно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

По имеющимся данным, 23 мая 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения обнаружил, что на озере супружеская пара, которая плавала на лодке в водоеме, проверяла его рыболовные сетки. Рыбак разозлился и решил их напугать выстрелами из ружья. Он взял незаконно хранящееся у него исправное и пригодное для стрельбы охотничье ружье и с расстояния примерно 100 метров от берега произвел три выстрела в направлении озера, в том числе места, где плавали потерпевшие. При этом подсудимый, будучи охотником и имея навык стрельбы из ружья, целился и производил выстрелы так, чтобы зарядом патрона не попасть в пару, потому что хотел только напугать.

Действия мужчины были квалифицированы по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мировой судья судебного участка № 10 Новосокольнического района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно и с аналогичным испытательным сроком.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших в счет компенсации морального вреда.

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