Россия приостанавливает участие в договоре о ядерных ракетах

13:46, 21 февраля 2023, ПАИ

Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Не выходит из договора, а приостанавливает участие», - уточнил президент.

Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия, такая информация есть, добавил глава государства. Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил Путин.

Мировой ядерный паритет не может быть нарушен, убежден глава государства.