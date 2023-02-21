Россия приостанавливает участие в договоре о ядерных ракетах
Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
«Не выходит из договора, а приостанавливает участие», - уточнил президент.
Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия, такая информация есть, добавил глава государства. Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил Путин.
Мировой ядерный паритет не может быть нарушен, убежден глава государства.
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