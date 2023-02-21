Галина Невалённая: Есть абсолютная уверенность, что мы идём правильным курсом

16:45, 21 февраля 2023, ПАИ

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ прокомментировала депутат Псковской городской Думы, главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Есть абсолютная уверенность в том, что мы идём правильным курсом», - заявила Галина Невалённая.

По ее словам, «импонирует, что из всей сферы здравоохранения президент отметил первичное звено: и про диспансеризацию сказал, и про профосмотры. Мы должны заниматься здоровьем!»

Галина Неваленная обратила внимание, что поликлиника получила за прошлый год медоборудование на 95 миллионов рублей, из которых почти половина - это стоимость современного томографа. «Но оборудование само не работает, работает с кадрами. И та поддержка, которая оказывается в том числе на региональном уровне, помогает решать нам этот вопрос. В прошлом году к нам пришли 12 человек», - добавила она.

«Меня тронуло то, что сказал президент, что наш народ объединился. И горжусь тем, что наша поликлиника частичку тепла вложила в те подарки, которые мы готовили к 23 Февраля вместе с Союзом женщин России. И мы рады, что бойцы получат эти подарки», - также сказала Галина Неваленная.