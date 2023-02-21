Врач прокомментировал ситуацию с реабилитацией псковских военных

16:23, 21 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области недостаточно современных средств для реабилитации вернувшихся со специальной военной операции военнослужащих. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» заявил депутат Псковской городской Думы врач-травматолог Евгений Васильев.

Комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, Евгений Васильев отметил, что востребованность в реабилитации военнослужащих в настоящее время имеется. Он добавил, что сейчас военные предоставлены сами себе в плане, например, протезирования. «А сейчас президент сообщил, что будет создан фонд по поддержке ветеранов СВО, с которым можно будет сотрудничать», - продолжил он.

Евгений Васильев рассказал, что в настоящее время в регионе не хватает современных средств реабилитации и квалификации специалистов для работы с участниками СВО. Он также отметил, что любая хорошая идея не должна упираться в бюрократию.

Напомним, 21 февраля, во время послания Федеральному Собранию, Владимир Путин оценил ход специальной военной операции. Кроме того, глава государства предложил создать специальный фонд для помощи семьям погибших участников СВО.