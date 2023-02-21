Имя командира псковской роты присвоят спортшколе в Тюменской области

16:54, 21 февраля 2023, ПАИ

Спортивной школе в Тюменской области присвоят имя командира псковской роты, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«22 февраля спортшколе Казанского района будет присвоено имя Героя РФ Раизова Жумабая Нурбаевича. Церемония установления мемориальной доски состоится в 11:00», — уточнили в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что в честь Жумабая Раизова могут назвать одну из улиц Тюмени.

Указом президента Российской Федерации от 20 ноября 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Раизову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

«2 сентября парашютно-десантная рота старшего лейтенанта Жумабая Раизова в районе населённого пункта Андреевка Сватовского района ЛНР отражала атаки формирований вооружённых сил Украины (ВСУ). Командир грамотно корректировал огонь артиллерии и управление противотанковыми расчётами. Российские десантники уничтожили 6 танков, 8 боевых машин пехоты и до 30 солдат противника. Атака украинских войск была остановлена. Десантная рота под его командованием, развивая успех, перешла в контратаку. Во время зачистки населённого пункта офицер был ранен осколком разорвавшегося вблизи снаряда ВСУ. Он продолжил командовать ротой и успел вывести личный состав без потерь на оборонительные рубежи. Однако полученная рана оказалась смертельной», - говорится в сообщении на сайте «Герои страны».