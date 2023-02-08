В честь погибшего в СВО командира псковской роты могут назвать улицу в Тюмени

17:12, 08 февраля 2023, ПАИ

В честь погибшего в ходе СВО командира псковской десантно-штурмовой роты Жумабая Раизова могут назвать улицу в Тюмени. Голосование запущено на сайте администрации города Тюмени.

С предложением выступила Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников».

Жумабай Раизов получил смертельное ранение во время атаки противника в районе села Андреевка.

Указом президента Российской Федерации от 20 ноября 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Раизову Жумабаю Нурбаевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

«2 сентября парашютно-десантная рота старшего лейтенанта Жумабая Раизова в районе населённого пункта Андреевка Сватовского района ЛНР отражала атаки формирований вооружённых сил Украины (ВСУ). Командир грамотно корректировал огонь артиллерии и управление противотанковыми расчётами. Российские десантники уничтожили 6 танков, 8 боевых машин пехоты и до 30 солдат противника. Атака украинских войск была остановлена. Десантная рота под его командованием, развивая успех, перешла в контратаку. Во время зачистки населённого пункта офицер был ранен осколком разорвавшегося вблизи снаряда ВСУ. Он продолжил командовать ротой и успел вывести личный состав без потерь на оборонительные рубежи. Однако полученная рана оказалась смертельной», - сказано на сайте «Герои страны».