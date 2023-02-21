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Политика

Михаил Ведерников прокомментировал послание Владимира Путина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, прозвучавшее сегодня, 21 февраля.

«Президент детально довёл свою позицию о том, что происходит в мире, как ведут себя наши оппоненты и что нужно делать нашей стране», — обратил внимание губернатор.

Он отметил, что глава государства озвучил целый блок мер поддержки экономики и граждан. «Если говорить о Псковской области, можно выделить два ключевых момента: во-первых, это создание государственного фонда поддержки участников СВО и членов их семей, кроме того, для нас важно, что наши военнослужащие, мобилизованные и добровольцы получат возможность выезжать в краткосрочный отпуск. Мы находимся на постоянной связи с командирами, с нашими ребятами — запрос на это есть», — отметил Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание на ещё один важный момент: в течение нескольких лет 4,5 трлн рублей будет выделено на модернизацию сферы ЖКХ.

«Для Псковской области это имеет особое значение. В этой части много сделано в плане реализации нацпроектов, взаимодействия с фондом, но с учётом износа региональной сферы ЖКХ мы сделаем всё возможное, чтобы во всех этих программах максимально участвовать», — пообещал губернатор.

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