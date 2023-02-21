Елена Бибикова: Послание президента нацелено в будущее

19:54, 21 февраля 2023, ПАИ

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова прокомментировала сегодняшнее послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Основное, что хотела бы отметить в послании президента, — спокойная уверенность в правоте, ясный план действий и вера в Россию и её народ», — подчеркнула сенатор.

Елена Бибикова в беседе с ПАИ отметила, что все темы послания важны, но в первую очередь — о специальной военной операции, о мужестве российских ребят-бойцов, о вопросах всесторонней поддержки армии и поддержки народом нашей армии.

«Поэтому очень важным вижу создание специального фонда, который возьмёт на себя полную поддержку и сопровождение участников СВО и их семей. Это позволит решать все вопросы в одном месте, все будут знать, куда обращаться. И очень важно, чтобы специалисты фонда работали чётко, оперативно, профессионально и, главное, с человеческим подходом», — сообщила сенатор от Псковской области.

Сенатор уверена, что послание президента «нацелено в будущее, оно мощное, проникнутое огромным уважением к участникам СВО, их близким, большим вниманием к народу России и очень сильным чувством Родины».