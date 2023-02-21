Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Елена Бибикова: Послание президента нацелено в будущее

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова прокомментировала сегодняшнее послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Основное, что хотела бы отметить в послании президента, — спокойная уверенность в правоте, ясный план действий и вера в Россию и её народ», — подчеркнула сенатор. 

Елена Бибикова в беседе с ПАИ отметила, что все темы послания важны, но в первую очередь — о специальной военной операции, о мужестве российских ребят-бойцов, о вопросах всесторонней поддержки армии и поддержки народом нашей армии.

«Поэтому очень важным вижу создание специального фонда, который возьмёт на себя полную поддержку и сопровождение участников СВО и их семей. Это позволит решать все вопросы в одном месте, все будут знать, куда обращаться. И очень важно, чтобы специалисты фонда работали чётко, оперативно, профессионально и, главное, с человеческим подходом», — сообщила сенатор от Псковской области.

Сенатор уверена, что послание президента «нацелено в будущее, оно мощное, проникнутое огромным уважением к участникам СВО, их близким, большим вниманием к народу России и очень сильным чувством Родины».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 февраля 2023

Александр Козловский: Главный смысл президентского послания в том, что победить Россию невозможно
21 февраля 2023

Елена Бибикова: Послание президента нацелено в будущее
21 февраля 2023

Михаил Ведерников прокомментировал послание Владимира Путина
21 февраля 2023

Александр Котов отметил важность заявленной в послании президента поддержки ЖКХ

21 февраля 2023

На оглашении послания президента присутствуют Михаил Ведерников и Александр Котов
21 февраля 2023

Законопроект о преобразовании в округ ещё одного района поступил в областное Собрание
21 февраля 2023

Путин огласит сегодня послание Федеральному собранию
18 февраля 2023

В новом выпуске «Тема недели» расскажут о преобразовании районов области в муниципальные округа


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...