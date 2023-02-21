Михаил Васильев: Важно быть надежным тылом для участников СВО

17:54, 21 февраля 2023, ПАИ

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В преддверии Дня защитника Отечества, во время проведения специальной военной операции крайне важно быть надежным тылом и поддержкой для тех, кто ценой своей жизни обеспечивает мирную жизнь в нашей стране, сказал председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«То, что я вижу вокруг, когда практически все слои населения, простые люди, организации, православные приходы готовят необходимые на фронте вещи, приятные подарки и сюрпризы в виде теплых вещей и сладких подарков, оформленных своими руками, это вселяет уверенность в том, что мы единое общество и единая страна, способная выдержать все вызовы времени!» - высказал мнение Михаил Васильев.

Он также поблагодарил организации, которые системно и совместно занимаются организацией сбора и доставки грузов в зону СВО. А также отметил, что без административной и организационной поддержки правительства региона, ОНФ и Союза женщин России было бы невозможно качественно и оперативно осуществлять логистику и организацию доставки грузов.