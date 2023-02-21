ВИДЕО В Псково-Печерском монастыре пекут блины сразу на десяти сковородах одновременно

21:57, 21 февраля 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре Сырную неделю украшают блины. Ранним утром готовят их в монастырской кухне на настоящей дровяной печи. Примечательно, что огонь для очага каждое утро приносят из Успенского храма от лампады, горящей перед главной иконой обители — Успения Божией Матери. Об этом рассказал паблик «Псково-Печерскике паломники ВКонтакте».

Только Мария Михайловна, старейшая сотрудница обители, помощница и сомолитвенница старцев, умеет так готовить — на десяти сковородах одновременно выпекает она всеми любимое традиционное блюдо для огромного количества людей. Тесто для этого ставит на дрожжах. Матушка крестит его, чтобы хорошо подошло.

55 лет она неизменно совершает это праздничное действие, готовя братию к строгому Великому посту. Это неделя, когда мясо уже не употребляют, а молочные продукты ещё можно.

Видео Ирины Назаровой.