В центре Москвы загорелась гостиница «Москабельмед»

22:29, 21 февраля 2023, ПАИ

Горит гостиница «Москабельмед» в Москве, идёт эвакуация людей, 21 февраля сообщили в экстренных службах.

«Горит пятый этаж 16-этажного здания на улице Международной в центре Москвы», — указывается в сообщении. Проводится эвакуация.

По данным из открытых источников, на этаже располагается отель. Также в здании расположены офисы. По последним данным, спасены 11 человек, из них семеро — дети. «Сведений о пострадавших пока не поступало», — отмечает пресс-служба МЧС.

В соцсетях отмечают, что пожар устроил один из постояльцев на пятом этаже. Мужчина поджёг вещи в общем коридоре. Официальной информации пока нет.

Люди из окон кричат о помощи, некоторые пытаются спастись снаружи окон, пожарные эвакуируют людей.