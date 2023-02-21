Псковский государственный архив запустил новый проект «Архив Газет Инфо»

22:42, 21 февраля 2023, ПАИ

Государственный архив Псковской области решил дать жизнь новому проекту. На смену «Несвежей прессе» о публикациях в псковских печатных изданиях конца XIX – начала XX века приходит «Архив Газет Инфо». Вас ждут самые интересные и важные новости Псковской области второй половины ХХ века, сообщили работники архива.

В первом выпуске вы узнаете об открытии нового магазина хлебобулочных изделий на улице Спартака в Великих Луках и завода комбинированных кормов, об отзывах покупателей об обслуживании в магазине № 22 в деревне Осиновичи с появлением нового продавца Светланы Александровой.

В материалах «Великолукской правды» за январь 1959 года прочитаем о медсестре Марии Петровне Захаровой: в дороге сломалась машина скорой помощи, и лишь настойчивость медсестры помогла вовремя доставить в больницу роженицу.

А ещё узнаем, на что жаловались читатели и что выигрывали псковичи в лотерею.