Студенты ПсковГУ провели уроки мужества в школах

11:37, 22 февраля 2023, ПАИ

Студенты ПсковГУ, обучающиеся на историческом факультете, провели для старшеклассников школ Пскова уроки мужества накануне Дня защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Четверокурсник Матвей Никитин встретился с девятиклассниками Гуманитарного лицея. Учащиеся познакомились с биографией и узнали о подвиге уроженца Псковщины, хирурга и подпольщика Фёдора Михайлова. «Ребята активно рассуждали о долге, мужестве и ответственности перед Родиной», - отметили в вузе.

Подобное занятие прошло и для восьмиклассников школы № 3. Его провела студентка Карина Нестерова, она обсудила со школьниками события Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и Чечне, а также мужественные поступки не только на поле боя, но и в науке, образовании.

Отметим, уроки мужества проходят в рамках выполнения плана рабочей группы Общественной палаты Псковской области по вопросам гражданского и военно-патриотического воспитания при поддержке ПсковГУ.