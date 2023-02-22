Проект по сохранению Анастасиевской часовни в Пскове прошёл экспертизу
Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Анастасиевская часовня с росписями» в Пскове прошла государственную историко-культурную экспертизу. Об этом сообщается в телеграм-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Проект переноса часовни и её реставрации разработало ООО «Артрус» из Санкт-Петербурга. Цель - обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта.
Специалисты отметили, что Анастасиевскую часовню передвинут примерно на 40 метров, чтобы не мешать реконструкции Ольгинского моста, которая планируется в будущем.
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»
В 2021 году специалисты АНО «Возрождение» провели освещение в часовню.
Анастасиевская часовня построена в Пскове в 1911 году по проекту архитектора Алексея Щусева. Стены часовни расписаны фресками по эскизам художника Николая Рериха. Часовня располагалась на одном уровне с Ольгинским мостом, при реконструкции моста в 1970-е годы ее переместили на берег реки Великой.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская строительно-реставрационная фирма «АртРуст» представила макет Анастасиевской часовни. А 26 февраля в Москве пройдет благотворительный концерт в поддержку реставрации Анастасиевской часовни.