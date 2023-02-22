Самбисты из Пскова взяли медали в турнире в Великих Луках
Псковские спортсмены из спортивной школы «Мастер» взяли медали в турнире памяти основателя борьбы самбо в городе Великие Луки Геннадия Марковского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
Соревнования прошли среди юношей и девушек 2012-2013 годов рождения.
Обладателем серебряной медали в весовой категории 31 кг стал Константин Павлушин. Артем Яковлев занял третье место в весовой категории 38 кг.
Тренируются спортсмены под руководством Дмитрия Алекминского и Дмитрия Михайлова.
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