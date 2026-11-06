Сидит и дрожит: неопознанного зверька заметили в Пскове
Неизвестного зверя заметили жители Пскова на территории радиозавода, сообщается в группе приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: из группы приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте»
«Скорее всего болен чесоткой, как все лисы, которые рождаются в городе. Может быть, и это лисёнок. Сидит, качается, дрожит», – отметили зооволонтёры, добавив, что размером зверёк с кошку.
В комментариях псковичи сошлись во мнении, что неопознанным животным оказалась енотовидная собака.
Кроме того, ранее жители города сообщали о появлении енотовидных собак в разных частях Пскова.
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