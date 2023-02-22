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Культура

«Красные посиделки» устроят в «Михайловском» 24 февраля

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Интерактивная театрализованная программа «Красные посиделки» пройдет в музейном комплексе в деревне Бугрово музея-заповедника «Михайловское» в пятницу, 24 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

В основу сценария «Красных посиделок» легли реальные документы: методические рекомендации из специального бюллетеня Губернского отдела народного образования за 1927 год, материалы ОДН (общества «Долой неграмотность!») при Опочецком волсовете, публикации в журналах и газетах тех лет. Участникам мероприятия предложат короткую, но ёмкую лекцию «заезжего агитатора», покажут «живые спортивные фигуры», популярные в 20-30-е годы прошлого века. Не обойдётся и без хорового пения революционных песен, плясок под гармонь, частушек и даже «городских» танцев под патефон. В качестве угощения на столы выставят жареный с чесноком и солью ржаной хлеб, сало, травяной чай.

Программу 24 февраля проведут под девизом «Красная армия всех сильней». Местом её проведения станет «самая большая изба в деревне» — комната в Центре музейных творческих программ, освещённая свечами и керосинками. Начало «вечёрки» в 17:00.

В музее уточнили, что этот сеанс предназначен не для организованных туристических групп, а для индивидуальных посетителей, то есть гостей музея, прибывших в «Михайловское» самостоятельно, семьями или небольшими приятельскими компаниями. Возрастная рекомендация для участников — 6+. Забронировать билет на программу можно по телефонам +7 (81146) 2-23-21 или +7 (81146) 2-18-15, а оплатить в том числе и «Пушкинской картой».

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