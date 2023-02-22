Псковичи возложили цветы к мемориалу «Скала памяти»

16:22, 22 февраля 2023, ПАИ

Память воинов Псковского гарнизона и псковичей, погибших при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, почтили накануне Дня защитника Отечества ветераны боевых действий, представители власти, армии, духовенства и общественности. Об этом сообщается в официальной группе областного Собрания депутатов в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие вице-спикер Собрания Александр Братчиков, заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский и заместитель председателя городской Думы Владимир Воробьев – отец Героя России Алексея Воробьева, погибшего в составе 6-й роты 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье.

После заупокойной литии в память о погибших в плену и на полях сражений участники торжественного церемониала возложили цветы к «Скале памяти».