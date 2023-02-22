Вера Кондратьева - о поддержке бойцов СВО: Прошлый год сплотил всех нас

17:28, 22 февраля 2023, ПАИ

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева поблагодарила жителей муниципалитета за сплоченную помощь бойцам СВО во время прямого эфира марафона в поддержку российских военнослужащих на «Первом Псковском».

«Прошлый год сплотил всех нас. Все, от мала до велика, помогают чем могут и я благодарна людям за эту помощь», - сказала она.

Так, из Пыталовского района уже отправили в зону СВО около 8 тонн гуманитарных грузов и передали порядка 1,5 миллиона рублей. «Все вместе - мы мощь и сила, мы непобедимы», - заключила глава района.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.