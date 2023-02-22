В Великих Луках провели эстафету в честь 80-й годовщины подвига Матросова

18:05, 22 февраля 2023, ПАИ

Школьники и студенты на набережной Великих Лук пробежали легкоатлетическую эстафету, посвящённую Дню защитника Отечества и 80-й годовщине подвига Александра Матросова, сообщает портал Luki-News.

Побороться за честь своего заведения вышли 12 команд по 10 человек в каждой. Участникам нужно было преодолеть почти пять километров дистанции, передать эстафетную палочку и финишировать как можно быстрее. Маршрут пролегал по набережной реки Ловати.

«На самом деле сейчас в сложившейся ситуации это достаточно серьёзное патриотическое мероприятие, которое охватывает большое количество учащихся школ, средних специальных и высших учебных заведений, что очень сильно радует. И участники охотно выступают, даже сейчас, в мороз, чтобы чествовать подвиг Александра Матросова», — прокомментировал судья соревнований, преподаватель кафедры теории и методики лёгкой атлетики ВЛГАФК Максим Барканов.

80-летие подвига Александра Матросова широко отмечается в Великих Луках. Спортивные состязания, музейные встречи и уроки мужества пройдут на разных городских площадках до конца февраля.

Напомним, что в время Великой Отечественной войны в феврале 1943 года Александр Матросов под деревней Чернушки совершил свой ставший легендарным подвиг. 19-летний герой, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитил идущих в бой товарищей. Александр Матросов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.