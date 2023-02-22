Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В псковских учреждениях уголовно-исполнительной системы отметили День защитника Отечества

Мужчин поздравили с 23 Февраля. Фото: УФСИН России по Псковской области

В учреждениях уголовно-исполнительной системы отметили День защитника Отечества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Во всех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, прошли праздничные мероприятия, посвящённые предстоящему празднованию Дня защитника Отечества. По традиции сотрудники УФСИН возлагают гирлянды и цветы к памятным монументам, отдавая дань памяти погибшим воинам, в разное время защищавшим Родину, а женские коллективы чествуют своих коллег, привнося нотку радости в череду служебных будней.

22 февраля начальник УФСИН России по Псковской области принял участие в торжественном ритуале у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове. В составе официальной делегации, которую возглавил губернатор региона Михаил Ведерников, Алексей Емельянов возложил памятные гвоздики к стеле у Вечного огня и под звуки метронома почтил память павших защитников Отечества минутой молчания.

Подобные мероприятия состоялись в п. Идрица Себежского района и с. Серёдка Псковского района. Представители ИК-3 в составе знамённой группы, поискового отряда «Идрицкий» и ветеранской организации поклонились подвигу воинов – защитников страны, став участниками районных событий. Сотрудники ИК-4 чествовали солдат, освободивших село Серёдка 23 февраля 1944 года. Участие в митинге и возложение цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны — ежегодная традиция учреждения.

Праздничные поздравления подготовили дети сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. Они нарисовали красочные газеты и открытки, изобразив своих пап самыми смелыми и мужественными воинами. Это стало настоящим сюрпризом в предпраздничный морозный день для мужской половины УИИ. Принятие присяги молодыми сотрудниками в ИК-2 приурочили ко Дню защитника Отечества. В этот день молодое поколение подразделения дало клятву в верности служебному долгу, выразив желание служить на благо УИС.

Небольшие творческие поздравления коллег-мужчин были организованы женскими коллективами всех подведомственных учреждений. Беспроигрышная лотерея, видеопрезентации, небольшие спортивные состязания и подготовленные своими руками сувениры с символикой 23 Февраля порадовали мужчин. В этот день никто не остался без женского внимания и приятных эмоций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 февраля 2023

В псковских учреждениях уголовно-исполнительной системы отметили День защитника Отечества
22 февраля 2023

В Локнянском районе отметили годовщину подвига Александра Матросова
22 февраля 2023

В киберцентре стадиона «Машиностроитель» рассказали об интернет-фейках
22 февраля 2023

В Великих Луках ушла из жизни педагог Галина Смирнова
22 февраля 2023

Сергей Шерстобитов — о визите в Берислав: Люди просили не оставлять их
22 февраля 2023

Изменился график работы Музея оккупации Псковской области
22 февраля 2023

Галина Невалённая — об участниках СВО: Они чувствуют крепкий тыл
22 февраля 2023

Более 800 тонн гуманитарной помощи направили псковичи в зону СВО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...