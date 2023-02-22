В псковских учреждениях уголовно-исполнительной системы отметили День защитника Отечества

20:20, 22 февраля 2023, ПАИ

В учреждениях уголовно-исполнительной системы отметили День защитника Отечества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Во всех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, прошли праздничные мероприятия, посвящённые предстоящему празднованию Дня защитника Отечества. По традиции сотрудники УФСИН возлагают гирлянды и цветы к памятным монументам, отдавая дань памяти погибшим воинам, в разное время защищавшим Родину, а женские коллективы чествуют своих коллег, привнося нотку радости в череду служебных будней.

22 февраля начальник УФСИН России по Псковской области принял участие в торжественном ритуале у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове. В составе официальной делегации, которую возглавил губернатор региона Михаил Ведерников, Алексей Емельянов возложил памятные гвоздики к стеле у Вечного огня и под звуки метронома почтил память павших защитников Отечества минутой молчания.

Подобные мероприятия состоялись в п. Идрица Себежского района и с. Серёдка Псковского района. Представители ИК-3 в составе знамённой группы, поискового отряда «Идрицкий» и ветеранской организации поклонились подвигу воинов – защитников страны, став участниками районных событий. Сотрудники ИК-4 чествовали солдат, освободивших село Серёдка 23 февраля 1944 года. Участие в митинге и возложение цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны — ежегодная традиция учреждения.

Праздничные поздравления подготовили дети сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. Они нарисовали красочные газеты и открытки, изобразив своих пап самыми смелыми и мужественными воинами. Это стало настоящим сюрпризом в предпраздничный морозный день для мужской половины УИИ. Принятие присяги молодыми сотрудниками в ИК-2 приурочили ко Дню защитника Отечества. В этот день молодое поколение подразделения дало клятву в верности служебному долгу, выразив желание служить на благо УИС.

Небольшие творческие поздравления коллег-мужчин были организованы женскими коллективами всех подведомственных учреждений. Беспроигрышная лотерея, видеопрезентации, небольшие спортивные состязания и подготовленные своими руками сувениры с символикой 23 Февраля порадовали мужчин. В этот день никто не остался без женского внимания и приятных эмоций.