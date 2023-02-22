Две молодёжные научные лаборатории по экологии откроют на базе ПсковГУ

22:05, 22 февраля 2023, ПАИ

Учёные Псковского государственного университета (ПсковГУ) в 2023 году откроют две первые молодёжные научные лаборатории, в которых будут проводиться экспериментальные исследования в сфере экологии. Об этом сообщил ТАСС.

В частности, сотрудники вуза вместе со студентами и аспирантами будут создавать систему контролю за загрязнением водоёмов, а курировать деятельность лабораторий будут ведущие вузы России, в том числе специалисты из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Для Псковской области сохранение экологии водоёмов имеет крайне важное значение. В регионе насчитывается более 3,7 тыс. озёр, их общая площадь составляет порядка 3,3 тыс. кв. км. Самое крупное из них — Псковско-Чудское, которое является трансграничным водоёмом Европы и по площади занимает пятое место в европейской части Евразии.

«В 2023 году в ПсковГУ планируется создание первых молодёжных научных экспериментальных лабораторий: лаборатории контроля загрязнения водной среды и лаборатории фитохимических исследований. Каждую лабораторию возглавляет молодой учёный до 39 лет: это приглашённый исследователь высокой научной квалификации с учёной степенью, а исполнителями являются обучающиеся и молодые учёные ПсковГУ», — сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы вуза, научную деятельность лабораторий будут курировать ведущие российские научно-образовательные и научно-исследовательские организации, в том числе Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет, а также Саратовский государственный технический университет им. Гагарина.

«Цель проекта — развитие молодёжной науки и подготовка научных кадров в ПсковГУ за счёт создания первых молодёжных научных экспериментальных лабораторий. [Кроме того, благодаря проекту ожидается] появление в университете молодых высококвалифицированных учёных по приоритетным научным направлениям, возглавляющих команду обучающихся и молодых сотрудников ПсковГУ», — говорится в сообщении.

В молодёжных лабораториях студенты будут также заниматься передовыми экспериментальными исследованиями. По прогнозам представителей вуза, это позволит вовлечь студентов и аспирантов в научную деятельность. «Среди уникальных результатов лабораторий — [разработка] методики оценки качества воды оптическими методами биоиндикации, получение патента на метод экологического мониторинга, проведение оценки состояния важных водных объектов региона, [разработка] рекомендаций по использованию перспективных лекарственных растений в фармацевтических и медицинских целях», — отмечается в сообщении.