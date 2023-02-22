Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Две молодёжные научные лаборатории по экологии откроют на базе ПсковГУ

Учёные Псковского государственного университета (ПсковГУ) в 2023 году откроют две первые молодёжные научные лаборатории, в которых будут проводиться экспериментальные исследования в сфере экологии. Об этом сообщил ТАСС.

В частности, сотрудники вуза вместе со студентами и аспирантами будут создавать систему контролю за загрязнением водоёмов, а курировать деятельность лабораторий будут ведущие вузы России, в том числе специалисты из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Для Псковской области сохранение экологии водоёмов имеет крайне важное значение. В регионе насчитывается более 3,7 тыс. озёр, их общая площадь составляет порядка 3,3 тыс. кв. км. Самое крупное из них — Псковско-Чудское, которое является трансграничным водоёмом Европы и по площади занимает пятое место в европейской части Евразии.

«В 2023 году в ПсковГУ планируется создание первых молодёжных научных экспериментальных лабораторий: лаборатории контроля загрязнения водной среды и лаборатории фитохимических исследований. Каждую лабораторию возглавляет молодой учёный до 39 лет: это приглашённый исследователь высокой научной квалификации с учёной степенью, а исполнителями являются обучающиеся и молодые учёные ПсковГУ», — сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы вуза, научную деятельность лабораторий будут курировать ведущие российские научно-образовательные и научно-исследовательские организации, в том числе Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет, а также Саратовский государственный технический университет им. Гагарина.

«Цель проекта — развитие молодёжной науки и подготовка научных кадров в ПсковГУ за счёт создания первых молодёжных научных экспериментальных лабораторий. [Кроме того, благодаря проекту ожидается] появление в университете молодых высококвалифицированных учёных по приоритетным научным направлениям, возглавляющих команду обучающихся и молодых сотрудников ПсковГУ», — говорится в сообщении.

В молодёжных лабораториях студенты будут также заниматься передовыми экспериментальными исследованиями. По прогнозам представителей вуза, это позволит вовлечь студентов и аспирантов в научную деятельность. «Среди уникальных результатов лабораторий — [разработка] методики оценки качества воды оптическими методами биоиндикации, получение патента на метод экологического мониторинга, проведение оценки состояния важных водных объектов региона, [разработка] рекомендаций по использованию перспективных лекарственных растений в фармацевтических и медицинских целях», — отмечается в сообщении. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 февраля 2023

Опубликовано расписание работы псковских бань в праздничные дни
22 февраля 2023

В Островском районе вручили медаль Суворова бойцу СВО
22 февраля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Телемарафон в поддержку специальной военной операции «Всё для Победы»
22 февраля 2023

Михаил Ведерников окажет поддержку псковичкам, шьющим для бойцов СВО элементы экипировки
22 февраля 2023

В псковских учреждениях уголовно-исполнительной системы отметили День защитника Отечества
22 февраля 2023

В Локнянском районе отметили годовщину подвига Александра Матросова
22 февраля 2023

В киберцентре стадиона «Машиностроитель» рассказали об интернет-фейках
22 февраля 2023

В Великих Луках ушла из жизни педагог Галина Смирнова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...