Государство предоставит самозанятым преференции и льготы

10:51, 23 февраля 2023, ПАИ

Обратиться в Правительство с предложением увеличить сумму кредитной программы с 500 тысяч до 1 миллиона рублей намерены депутаты Государственной думы РФ. Соответствующие поправки сейчас готовятся парламентариями, сообщает РИА ФАН.

Напомним, что в феврале 2022 года правительство предложило включить самозанятых в кредитные программы государственных микрофинансовых организаций. К программе тогда стали присоединяться и крупные российские банки.

Уже в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об имущественной господдержке самозанятых. Эта уравняло в правах самозанятых с субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере получения ими государственных и муниципальных имущественных преференций.

До принятия закона заключение договоров аренды, безвозмездного пользования и других аналогичных договоров в отношении государственного или муниципального имущества было возможно только по результатам проведения конкурсов или аукционов. Сейчас же они могут арендовать госимущество без торгов. Такая льгота для них будет действовать до 2029 года.