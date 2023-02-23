«Экопром» опубликовал поздравление псковичей с 23 Февраля

14:13, 23 февраля 2023, ПАИ

С 23 Февраля поздравил псковичей филиал ООО «Экопром». Организация обратилась ко всем, кто служил и служит в Российской армии и других силовых ведомствах.

«Мы отдаём дань памяти воинам Российской армии разных времён, всем, кто избрал своей профессией служить Отчизне! Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, прославившим боевую и духовную силу российского воинства, — тем, с кого будут брать пример все последующие поколения!» — говорится в сообщении.

Сегодня мы вспоминаем и тех ребят, кто так же самоотверженно и с честью защищал интересы страны в других горячих точках. Скорбим вместе с близкими об ушедших героях.

Поздравление также адресовано тем, кто помогает в патриотическом воспитании молодёжи, и тем, кто обеспечивает армию и флот всем необходимым, ведь «укрепление оборонного потенциала страны в огромной степени зависит от труда работников военно-промышленного комплекса, научно-образовательной и медицинской сфер».

«От всей души желаем мирного неба над головой, стабильности, счастья и добра каждой семье! Крепкого здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам! Пусть в вашей жизни всегда будет крепкий тыл, любовь и понимание близких!» — отмечается в сообщении.