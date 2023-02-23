Прохор Весновей наступил по народному календарю

10:15, 23 февраля 2023, ПАИ

Прохор Весновей наступил по народному календарю, сообщает портал calend.ru.

Праздник получил название по имени святого Прохора Печерского, память которого отмечается православной церковью в этот день. Преподобный Прохор был родом из Смоленска и принял пострижение в Киево-Печерском монастыре.

Весновеем Прохора прозвали на Руси за то, что в этот день начинался поворот на весну. С этим днём связано несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришёл Прохор да Влас: никак весна у нас?» В то же время зимы ещё остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Впрочем, мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему оставалось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».