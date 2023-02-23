Елена Бибикова: Мы чтим героев нашей страны — прошлых лет и настоящих

10:32, 23 февраля 2023, ПАИ

С 23 Февраля поздравила защитников Отечества сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что в сложное для страны время, когда идут боевые действия, как никогда понимаешь, как велика роль мужчин — защитников страны. Их отличают мужество и отвага, честь и достоинство, верность воинскому долгу и боевому братству, любовь к Родине.

«Мы чтим героев нашей страны — прошлых лет и настоящих, преклоняемся перед ними, кто во время испытаний встаёт на защиту, закрывая собой, не щадя жизни, во имя жизни и будущего своего народа! Мы благодарим всех, кто гражданским трудом вносит свой вклад в победу, в мощь и успех нашей страны!» — говорится в сообщении.

Елена Бибикова также пожелала крепкого здоровья, успехов во всех делах и свершениях, победы и мира.