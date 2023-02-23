Михаил Ведерников: На Псковской земле особенно бережно хранят память о подвигах защитников

11:42, 23 февраля 2023, ПАИ

Достижения поставленных целей, надежного тыла и верных товарищей рядом пожелал защитникм Отечества губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Жители приграничной Псковской области веками защищали Русь, встречая с мечом и молитвой всех, кто посягал на нерушимость границ, на православную веру, наши традиции и ценности. Поэтому на Псковской земле особенно бережно хранят память о подвигах воинов и защитников, чтят ветеранов боевых действий и героев Великой Отечественной войны», - сказал он.

Глава региона также отметил, что за свою многовековую историю Россия прошла много испытаний войнами и конфликтами. Но неизменным оставалось одно: русский народ всегда выступал на стороне правды и добра, бился за справедливость, приходил на помощь тем, кто нуждался в поддержке.

«Мы гордимся командирами, офицерами и солдатами, которые сегодня продолжают воинские традиции, с честью и достоинством выполняют боевые задачи, борются с неонацизмом и противостоят терроризму», - подчеркнул Михаил Ведерников и выразил слова особой признательности врачам, волонтерам, строителям, работникам заводов и предприятий, всем жителям Псковской области, кто оказывает поддержку военнослужащим и вносит свой значимый вклад в нашу общую победу.