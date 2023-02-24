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Происшествия

Полиция поймала пьяного великолучанина за рулём автомобиля

Великолукская полиция поймала водителя в нетрезвом виде за рулём автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На улице К. Либкнехта 22 февраля стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль «Ауди». Выяснилось, что управлял этой иномаркой 30-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«И такие примеры в области, к сожалению, далеко не единичные. А ведь как убеждает практика, единственной ошибки или малейшей невнимательности на дороге порой достаточно, чтобы случилось непоправимое. Пьяный за рулём может совершить аварию. При этом среди пострадавших кроме него самого могут оказаться и другие люди. Нередко такое ДТП приводит к трагическим последствиям», — написали в ведомстве.

Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется ст. 264 УК РФ и ст. 12.8 КоАП РФ. Существует определённый порог, после которого водитель считается нетрезвым: 0,16 промилле на 1 литр воздуха, который выдохнул человек при проверке. Тем не менее само наличие минимально разрешённого уровня алкоголя не означает, что водитель может употреблять спиртное, зная, что ему вскоре придётся сесть за руль.

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