Иммунолог призвал защищаться от клещей заранее

13:56, 24 февраля 2023, ПАИ

Готовиться к весеннему пику активности клещей лучше начинать до того, как закончится зима, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, иммунолога, заведующего лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаила Костинова.

Во многих регионах России в апреле начинается сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасной инфекции. Предотвратить заражение клещевым энцефалитом (вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему) можно с помощью вакцинации, отметил Костинов. По его словам, завершить курс, состоящий из двух этапов, желательно за месяц до появления клещей.

«Вакцинацию от клещевого энцефалита нужно пройти чем раньше, тем лучше, чтобы курс был завершен примерно за месяц до начала оживления клещей. Когда начинается весна, клещи активизируются, и они при этом голодные (возбудитель энцефалита проникает в организм при укусе клеща. — Прим. ред.). Прививка делается в два этапа — две дозы с интервалом один месяц», — добавил Костинов.

Существует ускоренная схема иммунизации, при которой вторая доза препарата вводится через две недели после первой, продолжил эксперт. Обычно она применяется в тех случаях, когда человек собирается поехать в эндемичный по клещевому энцефалиту регион, где членистоногие уже активизировались, уточнил он.

