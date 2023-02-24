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Резкое потепление ожидает Псковскую область после снегопада

Резкое потепление после морозов и снегопадов придёт на Северо-Запад страны, в том числе и в Псковскую область, сообщает метеоцентр «Фобос».

В течение дня Запад и Северо-Запад европейской России накроют облачные поля, здесь опять зарядят снегопады. Местами в Смоленской, Псковской, на западе Тверской и Новгородской областей может выпасть около четверти месячного объёма влаги.

После такой погоды стоит ожидать резкое потепление. В зоне морозной погоды останутся только восточные районы — в Поволжье и Предуралье после полудня −10…−15°. На Юге ожидается +3…+8°. А вот в западных областях дневная температура повысится до 0…−5°.

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